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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 17 / 8 / 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تلخص أهم الأخبار التي شهدتها الساحة وكان أهمها، الأهلي يتعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في الدوري.

الأهلي يتعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في الدوري

تعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

رابطة الأندية تعلن موعد مباريات الجولتين 32 و33 فى الدورى

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد مباريات الجولة 32 و33 للدورى العام للقسم الأول، على أن يتم الإعلان عن مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى عقب انتهاء الجولة 32، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. طلائع الجيش يفوز على إنبى بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى.. فيديو حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

صحيفة سويسرية: إبراهيما نداي اتفق مع لوزيرن على الرحيل إلى الزمالك

أشارت صحيفة لوزيرن زيوتينج السويسرية، إلي أن السنغالي إبراهيما نداي المحترف بصفوف فريق لوزيرن اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.