أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 17 / 8 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 17 / 8 / 2022 هي ملخص لأهم الأخبار الرياضية التي تتعلق بالنادي الأهلي سواء على صعيد كرة القدم أو مجلس الإدارة أو الميركاتو المنتظر للفريق.

الأهلي يتعادل سلبيا مع إيسترن كومباني في الدوري

تعادل فريق الأهلي مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

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