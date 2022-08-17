بيع أكثر من 51 ألف تذكرة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف نادي برشلونة الإسباني عن موعد مباراته الخيرية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي والتي ستقام من أجل مكافحة مرض التصلب الضموري العضلي.

وتقرر إقامة مباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي بعد القضية التي روج لها حارس البارسا ومدربه السابق خوان كارلوس أنزوي والذي تم تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الضموري (التصلب الجانبي الضموري) منذ أكثر من عامين.

وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي أن المباراة الخيرية التي روج لها خوان كارلوس أونزوي ستُلعب على ملعب "كامب نو" يوم الأربعاء 24 أغسطس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف أنه تم طرح التذاكر للبيع في يونيو وتم بيع أكثر من 51.500 تذكرة حتى الآن.

ويعد التصلب الجانبي الضموري هو مرض عصبي يتسبب في تلف الأعصاب الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، وانخفاض مستمر في القدرة الحركية حتى يصل الأمر إلى شلل العضلات، ويعد مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق، من اللاعبين المصابين به.