شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية منها ، الأهلي يريح ديانج بسبب الإجهاد و تدريبات إضافية لفتوح و نيمار في الزمالك.

فتوح ونيمار يخوضان تدريبات إضافية فى الزمالك بالجرى حول الملعب

خاض أحمد فتوح وسيد عبدالله"نيمار" ثنائى الزمالك تدريبات إضافية بالركض حول الملعب على هامش تدريب اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

سواريز يعلن قائمة الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى بالدوري

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

الاهلى يمنح ديانج راحة من التدريبات بسبب الإجهاد ..تعرف على التفاصيل

منح الجهاز الفني للأهلي ، الضوء الأخضر للمالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق للحصول على راحة إسوة بباقي اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ عدة مباريات بسبب الإجهاد الذين يعاني منه الأساسيين بالفريق منذ فترة طويلة.

تعليمات خاصة من محمد عمر لمدافعى الاتحاد السكندرى بعد تلقى 49 هدفاً فى الدورى

عقد محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندرى، جلسة خاصة مع مدافعى سيد البلد منحهم فيها بعض التعليمات الفنية المهمة بعد تراجع الأداء خلال المباريات الماضية، واستقبال زعيم الثغر 49 هدفاً كأكثر فريق اهتزت شباكه بعد إيسترن كومبانى الذى تلقى 51 هدفا.

سواريز يستفسر من طبيب الأهلي عن إصابة بيرسي تاو قبل مباراة كومباني

أستفسر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق عن الإصابة العضلية التى تعرض لها الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق مؤخراً .

الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لفاركو

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

معسكر للمنتخب الأوليمبي مطلع سبتمبر

تقرر إقامة أول معسكر للمنتخب الأوليمبي المصري تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مطلع شهر سبتمبر المقبل.