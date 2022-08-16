شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب ليفربول ينضم لحملة الهجوم على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انضم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لحملة الهجوم على برشلونة، بسبب إنفاقه الكثير من الأموال على الصفقات الجديدة، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها النادي.

ونجح برشلونة في تدعيم صفوفه من خلال الروافع الاقتصادية على غرار بيع 25% من حقوق بث مباريات الليغا، وبيع 49% من استوديوهات برشلونة.

مدرب ليفربول ينضم لحملة الهجوم على برشلونة

وعبر كلوب عن خيبة أمله بشأن هذا الأمر، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أفهم الأمر لعدة أسباب، عندما تقول لي أنك لا تملك المال، فهذا لا يعني أني لا أنفق أي شيء، هكذا أخبرتني بطاقتي البنكية مرتين، ولحسن الحظ كان ذلك قبل عدة سنوات".



وأضاف: "أرى ذلك كمشجع لكرة القدم، لذلك لا أفهم، النادي الوحيد الذي أعرف أنه باع ملعبه وبعض الحقوق مقدما كان بوروسيا دورتموند، وجاء فاتسكه في اللحظة الأخيرة وأنقذ كل شيء، ولا أعرف إن كان هناك فاتسكه في برشلونة أم لا".

هانز فاتسكه وهو الرئيس التنفيذي لشركة بوروسيا دورتموند، وتم تعيينه في ذروة الأزمة المالية للنادي عام 2005، وينسب إلى فاتسكه إنقاذ النادي الألماني من الإفلاس.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع 5 لاعبين جدد هم: أندرياس كريستينسن، فرانك كيسي، جوليس كوندي، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، رحيل لاعبه الشاب، أليكس كولادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة للتخلص من لاعبيه الذين لا يحتاج لخدماتهم من أجل توفير الرواتب، لضم صفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله رحيل أليكس كولادو إلى صفوف نظيره إلتشي خلال انتقالات الصيف الحالي.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه الرسمي أن انتقال أليكس كولادو، إلى صفوف إلتشي جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2023 المقبل.

كما أكد برشلونة بشكل واضح أن عقد إعارة اللاعب إلى صفوف إلتشي لا يتضمن بند خيار الشراء عقب انتهاء فترة إعارته.

وشارك أليكس كولادو لأول مرة مع برشلونة أمام سيلتا فيغو في نهاية موسم 2018/19، عندما كان إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، وفي الموسم الماضي خرج على سبيل الإعارة إلى غرناطة في فترة الانتقالات الشتوية، ولعب 17 مباراة، وسجل هدفين.

أثار البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الجدل حول مستقبله، برسالة نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام".

وربطت تقارير إعلامية عدة، لاعب الوسط البرتغالي بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، حيث أبدى الأخير

رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق الكتالوني بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.

وزادت تدوينة نشرها سيلفا اليوم الأحد على حسابه في موقع "إنستغرام" من احتمال رحيله عن مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث : "أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي قدمتموه لي يا رفاق".

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل لاعبه البرتغالي لكن يشترط الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وينتظر برشلونة رحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل تقديم عرض لضم سيلفا.

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فاييكانو، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيطر برشلونة على أحداث الشوط الأول، وتمكن مهاجمه الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب برشلونة، تشافي عدة تبديلات، أبرزها الزج بدي يونغ، وفاتي، وكيسييه، ونجح الأخير في إحراز هدف في الدقيقة 88، ولكن الحكم ألغى الهدف مجددا بداعي التسلل.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية، ثم الطرد لسيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، بسبب التحامه العنيف مع فالكاو، مهاجم رايو فاييكانو في الدقيقة 94، وبعدها أطلق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، تحصل برشلونة وفاييكانو على أول نقطة لهما في الدوري الإسباني في الموسم الجديد.