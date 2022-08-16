7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 15 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على الاسماعيلي بهدف نظيف والصعود لدور الـ16 بكأس مصر، وعودة حسين الشحات لتدريبات الأهلي واقتراب منتخب مصر من مواجهة الأرجنتين وديا في شهر أكتوبر المقبل.
نجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.
أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.
واصل حسين الشحات لاعب الأهلي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال الفترة الماضية في قطر.
كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، التى تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إيسترن كومباني، وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة أمس فى كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.
تواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى نادي فيوتشر، وعقد جلسة مع علي ماهر المدير الفني للفريق بحضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة، وكان فى استقبالهم عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادى فيوتشر، ومحمد عباس رئيس المنظومة الإعلامية بفيوتشر.
وتوجه البرتغالي فيتوريا، عقب انتهاء زيارته لفيوتشر، إلى نادي سيراميكا وعقد جلسة مع أحمد سامي المدير الفني، وتم خلال الجلستين التطرق لبعض الأمور الفنية.
اقترب منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، من مواجهة الأرجنتين ودياً فى شهر أكتوبر المقبل، بعد تلقى اتحاد الكرة عرضاً لمواجهة راقصى التانجو فى إطار استعداداتهم لبطولة كأس العالم 2022.
من ناحية أخرى، يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الاثنين فى دور الـ 16 لكأس مصر.
اقترب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لاعبا الأهلي من دخول قائمة المباراة المقبلة أمام إيسترن كومباني المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.
وتعافى الثنائي عبد القادر وكوكا من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، قبل أن ينتظما فى التدريبات الجماعية ويقتربا من العودة لقائمة مباريات الأهلي الرسمية.
وتعرض أحمد عبد القادر للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الماضية ضد المقاولون العرب ومن وقتها يغيب عن مباريات الأهلي، فيما تعرض كوكا للإصابة بشد في الخلفية خلال التدريبات الجماعية.