7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف زيزو ويتأهل لدور الثمانية لكأس مصر

نجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية ويضرب موعدا مع المصرى البورسعيدى.

أحرز هدف الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعى الدراويش.