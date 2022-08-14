شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بالاتحاد لدراسة الإسماعيلى قبل مواجهة الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي فى الدوري العام، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

وبدأ جهاز المصري بمراجعة مباراة الاتحاد والإسماعيلي، التى أقيمت بالجولة 30 في الدوري العام، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الاسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة.

وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري في 11 مباراة خلال الموسم الجاري، منذ توليه المسؤولية خلفاً للتونسي معين الشعباني في يونيو الماضي، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وسجل المصري تحت قيادة العميد 12 هدفاً واستقبلت شباكه 7.

وتعد هذه الهزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، هي الثانية للجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، بعد الخسارة التي تلقاها في وقت سابق من إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، وذلك منذ توليه الإدارة الفنية للمصري في يونيو الماضي خلفاً للتونسي معين الشعباني.

وانتعشت خزينة المصري مؤخراً بـ 5 ملايين جنيه، دعم مادي من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين والتي وصلت إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالنادي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.