شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: 40 مليون جنيه لبيع عبد الكبير الوادي ونفاوض لاعب جناح عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة أن النادي متمسك باستمرار عبد الحميد بسيوني الموسم المقبل، موضحا أن المدرب برئ من أزمة تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وواصل الغنيمي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "حددنا 40 مليون جنيه لبيع عبد الكبير الوادي، ومستعدين للتفاوض حتى 30 مليون، وتلقينا عروض منها عرضا من أحد القطبين وعرضا من بيراميدز وعرضا خارجيًا".

وتابع الغنيمي: "خاطبنا الزمالك لتجديد اعارة مروان حمدي والنادي الأبيض لم يرد حتى الآن، ونعلم أن الزمالك لديه رغبة في استعارة بعض اللاعبين من سموحة".

وأكمل نائب رئيس سموحة: "مروان لديه رغبة في الاستمرار معنا، وأي لاعب يريد التألق ستكون وجهته المفضلة هي نادي سموحة، وذلك بسبب الاستقرار المادي وغياب الضغوط الجماهيرية".

وأتم تصريحاته: "نسعى للتعاقد مع جناح عالمي مصر كلها ستتحدث عنه، هو لاعب أفريقي من الطراز الفريد، ونفاوض الأهلي لاستمرار التعاون بيننا، ولنا لاعب من الأهلي في صفقة حسام حسن لم نحدده بعد، وقد يكون محمود وحيد قريبا منا".