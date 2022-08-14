7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: تلقي النادى الأهلى خطابًا اليوم من اتحاد الكرة، يؤكد فيه الأخير الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات

وائل فرحان حكما للأهلي والمقاصة.. ومحمود منصور يدير سموحة والسويس

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم وائل فرحان لإدارة مباراة الأهلي والمقاصة بكأس مصر غدا، بينما اختارت محمود منصور حكم الدرجة الأولى لإدارة مواجهة منتخب السويس وسموحة.

احتل منتخب مصر لكرة السلة آنسات تحت 18 سنة المركز الثاني في بطولة أفريقيا التي استضافتها مدغشقر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الهزيمة أمام مالي في النهائي بنتيجة 86/54.

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه يحب الطريقة الهجومية فى اللعب، وفى نفس الوقت يحب التوازن قائلا، "الفريق معى ينفذ الدفاع بشكل جيد، ويعملون كوحدة واحدة، وينفذون المفاهيم التى نتدرب عليها، ونحاول أن نقدم طريقتنا وندمج اللاعبين في الأداء الذى يعجبنا أو يروق لنا".

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام.‏

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلية المقبلة فى كأس مصر.

تلقى النادى الأهلى خطابًا اليوم من اتحاد الكرة، يؤكد فيه الأخير الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10-8-2022.

شدد البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على لاعبيه بضرورة تخطى عقبة مصر المقاصة فى دور الستة عشر لكأس مصر لاستكمال مشوارهم بهذه البطولة أملا فى التتويج بها لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة لكأس مصر أمام الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف منذ أيام قليلة، كما أكد سواريز للاعبيه ضرورة توخى الحذر من مفاجآت مباريات الكأس.