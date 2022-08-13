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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهدف نادي ريال مدريد رقما لم يحققه في الدوري الإسباني منذ عام 2008، مع انطلاقة الموسم الجديد من المسابقة 2022-2023.

ريال مدريد يستهدف رقما قياسيًا لم يحققه في الدوري الإسباني منذ هذا التوقيت

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين على التوالي آخر مرة في موسم 2007-2008، وذلك في عهد مدربه الألماني الأسبق بيرند شوستر.



وقبلها بعام واحد، حقق الميرينجي اللقب المحلي في الجولة الأخيرة بأفضلية المواجهات المباشرة عن برشلونة رغم تفوق البارسا بفارق الأهداف بعد أن جمعا 76 نقطة آنذاك.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري للمرة 35 في تاريخه الموسم الماضي، لكنه منذ 2008 لم يتوج به مرتين تواليا، وبالتالي يبحث "الملكي" هذا العام عن حل لتلك العقدة.

وبفضل هيمنة برشلونة على لقب الليجا في الـ15 عاما الأخيرة، لم يتوج الريال بالدوري الإسباني إلا في نسخ 2012 و2017 و2020 و2022 فقط خلال تلك الفترة.

من جانبه، فاز برشلونة بالدوري الإسباني آنذاك في أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2015 و2016 و2018 و2019، بينما توج أتلتيكو مدريد به مرتين في 2014 و2021.

ويستهل ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني بمواجهة فريق ألميريا الصاعد حديثًا يوم الأحد المقبل، علما بأن الموسم الجديد بدأ يوم الجمعة بفوز أوساسونا 2-1 على إشبيلية.



وقدمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، دليلا جديدا على اقتراب حقبة المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من نهايتها.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول"، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.

من ناحية أخرى، حجز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، مكانه بقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تضم 30 لاعبا.

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الأكثر نجاحا في الفوز بالكرة الذهبية، وتشهد قائمة المرشحين وجود أحدهما على الأقل منذ عام 2004.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي ورونالدو هيمنا على جائزة الكرة الذهبية لمدة 10 سنوات كاملة بين عامي 2008 و2017.

تم ترشيح النجم الأرجنتيني للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في 14 مناسبة، بداية من عام 2006 وحتى النسخة الماضية في 2021.

ونجح ليو في الفوز بالجائزة 7 مرات، أكثر من أي لاعب آخر وذلك أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

فيما حصل ميسي على أحد المركزين الثاني والثالث -دخل القائمة النهائية ولم يحصد الجائزة- في 5 نسخ أعوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وفي عامي 2006 و2018 خرج ليو (35 عاما) من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

سجل كريستيانو رونالدو في جائزة الكرة الذهبية

تم ترشيح رونالدو (37 عاما) للفوز بجائزة الكرة الذهبية في 18 مناسبة، من بينها نسخة العام الحالي.

رونالدو فاز بالجائزة 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، واكتفى بالتواجد في القائمة النهائية 7 مرات في نسخ 2007 و2009 و2011 و2012 و2015 و2018 و2019.

وحرد رونالدو من السباق النهائي على الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2004 و2005 و2006 و2010 و2021.



قدمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، دليلا جديدا على اقتراب حقبة المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من نهايتها.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول"، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.



من ناحية أخرى، حجز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، مكانه بقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تضم 30 لاعبا.

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الأكثر نجاحا في الفوز بالكرة الذهبية، وتشهد قائمة المرشحين وجود أحدهما على الأقل منذ عام 2004.



وتجدر الإشارة إلى أن ميسي ورونالدو هيمنا على جائزة الكرة الذهبية لمدة 10 سنوات كاملة بين عامي 2008 و2017.

وتم ترشيح النجم الأرجنتيني للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في 14 مناسبة، بداية من عام 2006 وحتى النسخة الماضية في 2021.

ونجح ليو في الفوز بالجائزة 7 مرات، أكثر من أي لاعب آخر وذلك أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

فيما حصل ميسي على أحد المركزين الثاني والثالث -دخل القائمة النهائية ولم يحصد الجائزة- في 5 نسخ أعوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وفي عامي 2006 و2018 خرج ليو (35 عاما) من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

سجل كريستيانو رونالدو في جائزة الكرة الذهبية

تم ترشيح رونالدو (37 عاما) للفوز بجائزة الكرة الذهبية في 18 مناسبة، من بينها نسخة العام الحالي.

رونالدو فاز بالجائزة 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، واكتفى بالتواجد في القائمة النهائية 7 مرات في نسخ 2007 و2009 و2011 و2012 و2015 و2018 و2019.

وحرد رونالدو من السباق النهائي على الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2004 و2005 و2006 و2010 و2021.