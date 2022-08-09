فيوتشر يكشف لمصراوي عن حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن شعوره أثناء قرعة الكونفدرالية، مؤكدا على أنه شىء مشرف ويدعو للفخر.

ووقع فيوتشر في مواجهة بيدكو بول أف سي الأوغندي بدور الـ64، والفائز منهما سيواجه الفائز من بورجو البنيني وكالون السيراليوني في دور الـ 32.

وقال السقا في تصريحات خاصة لمصراوي: "كنا سعداء للغاية وقت الاستماع للقرعة، شيء مشرف وأمر يدعو للفخر".

وأضاف السقا: "بدأنا على الجانب الإداري دراسة البلد، والفنادق والملاعب، وعلى الجانب الفني يأتي دور الجهاز الفني في دراسة الفريق وتحليل كل شيء يخصه داخل الملعب".

وأكمل: "مباريات إفريقيا غير متوقعة ولا يمكن الاستهانة بها ، بالتأكيد هذة الأندية قوية بدليل انها وصلت للكونفدرالية، والأهم الآن التركيز في لقاء الغد بالدوري".

وعن مفاوضات فيوتشر مع أحمد فتحي قال: "أحمد فتحي قيمة وقامة، وبالتأكيد إضافة لأي فريق، وسوف نعلن عن صفقاتنا بشكل رسمي بنهاية أغسطس الجاري، هذا فقط ما استطيع قوله".