"بعد القرعة".. ماذا فعل الزمالك أمام أخر فريق تشادي واجهه في دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الزمالك أمام إليكت سبور، بطل تشاد.

وفي حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ32، سيواجه الفائز من مواجهة الاتحاد الليبي وفلامبو دو ليست البوروندي.

ويمتلك الزمالك ذكرى غريبة أمام الفرق التشادية، خصوصا في آخر لقاء جمع الزمالك مع فريق تشادي، في دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021.

قصة الانسحاب

القصة بدأت في دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021، عندما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك في دور 32 مع الفائز من جازيلي بطل تشاد وسياف الجيبوتي.

حينها انسحب نادي سياف الجيبوتي بعدما أخطر الاتحاد الجيبوتي الجانب التشادي بعدم سفر الفريق إلى تشاد.

وأصبح الزمالك وجها لوجه أمام جازيلي بطل تشاد في دور 32، من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي حينها أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي ١١ أو ١٣ ديسمبر، وتقام مباراة العودة أحد يومي 18 أو 20 من الشهر ذاته عام 2020.

وأكد سالم محمد سالم منسق فريق جازيل التشادي في تصريحات صحفية حينها، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك وقرر الانسحاب.

وذلك بعدما واجه بطل تشاد أزمة في الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر.

ورفع الفريق التشادي دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك، وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسؤولون في تشاد في حله.

وتأهل الزمالك مباشرةً إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجديدة 2020-2021.