اتحاد الكرة يعلن.. إحالة جميع الشكاوي ضد الحكام إلى كلاتنبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلي الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويبدأ كلاتنبرج عمله في اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، بعد قبول استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.

وكان اتحاد الكرة وجه الشكر لعصام عبدالفتاح على ما قدمه طوال الفترة التي تولى خلالها المسؤولية.

ووصل كلاتنبرج إلى القاهرة مساء الأحد، وكتب عبر صفحته على تويتر: "متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا".