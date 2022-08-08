الأهلي خارج الحسابات.. صحيفة سعودية تكشف سر غياب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية سعودية السر وراء غياب اللاعب المصري مصطفى فتحي، نجم فريق التعاون السعودي، عن المعسكر الإعدادي للفريق في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى غياب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون، الذي بدأ يوم 22 يوليو الماضي في مدينة ميرلو الهولندية، وينتهي يوم 16 أغسطس الجاري.

ولم يظهر فتحي في مباراة فريقه السعودي الأخيرة أمام الوصل الإماراتي، والتي خسرها الفريق (1-2)، وهو الأمر الذي أثار شكوك جماهير التعاون بشأن مستقبل اللاعب مع ناديهم، بعد ربطه بالانتقال للنادي الأهلي.

وقالت صحيفة "الرياضية" اليوم الإثنين إن "مصطفى فتحي مُنع من السفر في مطار القاهرة، لأسباب تتعلق بأداء الخدمة العسكرية في مصر".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي التعاون السعودي، برئاسة الدكتور سعود الرشودي، تبحث عن حل لأزمة اللاعب من أجل إكمال مدة عقده مع الفريق.

ونفت الصحيفة ما تردد بشأن اتفاق مصطفى فتحي مع الأهلي على الانتقال إليه هذا الصيف، مشددة على أن النادي الأحمر ليس له علاقة بتغيب اللاعب عن معسكر فريقه.

وكان مصطفى فتحي قد انتقل من الزمالك إلى صفوف التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، مقابل مليون دولار، حيث وقع اللاعب عقدًا حتى 2025.

ويتبقى للزمالك الحصول على نحو 400 ألف دولار مستحقات متأخرة من التعاون، هي قيمة الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال اللاعب.

وقاد مصطفى فتحي فريق التعاون للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل صاحب الـ28 عامًا 5 أهداف وصنع اثنين في 12 مباراة لعبها في المسابقة،ويبدأ التعاون موسمه يوم 27 أغسطس الجاري بمواجهة الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.