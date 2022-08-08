شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بالزمالك قبل مواجهة الجونة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق الجونة، وأبرزها مواجهة الزمالك التى أقيمت بمنافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلي، قبل مواجهة الأربعاء التى تجمع المقاولون والجونة.

ويتبقى للمقاولون العرب 5 مواجهات مثيرة في الدوري العام، من المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

ويستأنف المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب مدرب الفريق تدريباته اليوم، الاثنين، بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب شوقي غريب لاعبي المقاولون بضرورة غلق صفحة الخسارة من بيراميدز في الجولة الماضية بهدف نظيف، والاستفادة من الأخطاء وتجنبها في المباريات القليلة المتبقية للفريق، كما حذر مدرب المقاولون من الكرات الثابتة وعدم التركيز في الرقابة على اللاعبين وهو الأمر الذي تسبب في خسارة الفريق في اللقاء الماضي.

ويحتل المقاولون المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 29 مباراة، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.