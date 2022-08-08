شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يتوجه إلى تنزانيا اليوم لحضور عمومية الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إلى تنزانيا اليوم لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض القرارات المهمة التى تخص مصلحة الكرة الأفريقية، ومن بينها أمور تخص بطولة دوري أبطال أفريقيا وعودة نظامها القديم، وكذلك مناقشة زيادة جوائز بطولات أفريقيا بخلاف مناقشة الاعتماد على تقنية الفار في جميع المباريات الرسمية ببطولات أفريقيا.

كما أن هناك بعض الاقتراحات التي سيناقشها الكاف فى الاجتماع، من بينها أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية (دوري الأبطال - الكونفدرالية) لنظام الذهاب والإياب، وحال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة، تقتضي الشفافية أن يعد «كاف» لائحة خاصة بالمباراة النهائية، تضمن تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف.

ومن بين المقترحات أيضا أن يقوم «كاف» بتدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة 5 سنوات، وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في كل أدوار البطولات الأفريقية، وأن يعيد «كاف» صياغة لوائحه الحالية، لتكون حاسمة ولا تحتمل أكثر من تفسير، مع دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من «كاف» للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة.