شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في أول مباراة للفريق الأحمر بالدوري تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وقاد سواريز الأهلي في أول مباراة ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر وهي المباراة التي حقق فيها الفريق الأحمر الفوز.

الأهلي في النهائي للمرة الثانية على التوالي

نجح فريق الأهلي في التأهل إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وصعد الأهلي إلى نهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي بعدما صعد في آخر نسخة وحقق اللقب.

الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك

وصعد الأهلي لملاقاة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 21 يوليو المقبل ، حيث صعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان في نصف نهائي البطولة.

الأهلي في رحلة الحفاظ على الكأس

يتطلع فريق الأهلي لتحقيق لقب الكأس خلال مباراته ضد الزمالك من أجل الحفاظ على اللقب المتوج به في آخر نسخة، بعدما فاز في نسخة 2019 / 2020 بعد تغلبه على طلائع الجيش في المباراة النهائية.