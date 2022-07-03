شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس النادى الأهلى اقتراحاً بقطع إعارة محمد مغربى، لاعب الفريق المُعار لنادى تيبليتسه التشيكي، بعدما اقترب الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق من الرحيل للدورى القطرى عبر بوابة نادى قطر.

محمد مغربي أحد المواهب الشابة فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ووافق مسئولو القلعة الحمراء على إعارته للدورى التشيكي، وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي خلال فبراير الماضي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر إلى نادي تيليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023 - 2024.