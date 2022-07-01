7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 فى مقدمتها ، جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة

جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة

دخل الإسبانى جابرييل بيليجرينو دائرة المرشحين بقوة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا، فى ظل سعى مجلس إدارة الجبلاية لتطوير الكرة المصرية، بالتعاقد مع عدد من المدربين الأجانب سواء فى قيادة المنتخب الوطنى أو المنتخب الأوليمبى أو المدير الفنى لاتحاد الكرة.

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.