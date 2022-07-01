- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022 فى مقدمتها ، جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة
جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة
دخل الإسبانى جابرييل بيليجرينو دائرة المرشحين بقوة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا، فى ظل سعى مجلس إدارة الجبلاية لتطوير الكرة المصرية، بالتعاقد مع عدد من المدربين الأجانب سواء فى قيادة المنتخب الوطنى أو المنتخب الأوليمبى أو المدير الفنى لاتحاد الكرة.
رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين
أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.
الأهلي يؤكد تحسن حالة أحمد عبد القادر بعد إصابة العضلة الأمامية
بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويخوض عبد القادر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب جانبًا من التدريبات التأهيلية في الجيم، ثم أعقبها بالجري حول الملعب.
كلاتينبرج : أشكر اتحاد الكرة وأتعهد بإصلاح منظومة التحكيم
توجه الإنجليزى كلاتينبرج بالشكر لإتحاد الكرة المصرى على الدعوة التي تلقاها لتعيينه رئيسا للجنة الحكام للتطوير المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة .
انتظم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض بشكل طبيعي، والتي أقيمت اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.
انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.
منتخب 2003 يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية غدا استعدادا لكأس العرب
يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر معسكرا مغلقا بالاسماعيلية غدا الجمعة حتى يوم 8 يوليو، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس العرب التي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.