اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 30 / 6 / 2022  فى مقدمتها ، جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة

جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة

دخل الإسبانى جابرييل بيليجرينو دائرة المرشحين بقوة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا، فى ظل سعى مجلس إدارة الجبلاية لتطوير الكرة المصرية، بالتعاقد مع عدد من المدربين الأجانب سواء فى قيادة المنتخب الوطنى أو المنتخب الأوليمبى أو المدير الفنى لاتحاد الكرة.

 

جابرييل بيليجرنو يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

 

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة عامين

 

الأهلي يؤكد تحسن حالة أحمد عبد القادر بعد إصابة العضلة الأمامية

بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويخوض عبد القادر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حيث أدى اللاعب جانبًا من التدريبات التأهيلية في الجيم، ثم أعقبها بالجري حول الملعب.

 

الأهلي يؤكد تحسن حالة أحمد عبد القادر بعد إصابة العضلة الأمامية

 

كلاتينبرج : أشكر اتحاد الكرة وأتعهد بإصلاح منظومة التحكيم

توجه الإنجليزى كلاتينبرج بالشكر لإتحاد الكرة المصرى على الدعوة التي تلقاها لتعيينه رئيسا للجنة الحكام للتطوير المنظومة بالكامل خلال الفترة المقبلة .

كلاتينبرج : أشكر اتحاد الكرة وأتعهد بإصلاح منظومة التحكيم

 

 

انتظم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض بشكل طبيعي، والتي أقيمت اليوم الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة. 

 

المثلوثي ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك وعبدالغني يخوض تدريبات تأهيلية

 

أحمد فتوح يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

 

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

 

أحمد فتوح يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

منتخب 2003 يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية غدا استعدادا لكأس العرب

يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر معسكرا مغلقا بالاسماعيلية غدا الجمعة حتى يوم 8 يوليو، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس العرب التي تقام في المملكة العربية في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين. 

 

منتخب 2003 يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية غدا استعدادا لكأس العرب

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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