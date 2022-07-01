شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يكشف تفاصيل مكالمته مع رئيس نادى ويجان الإنجليزى حول محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، تفاصيل مكالمته مع طلال الحماد رئيس نادى ويجان الإنجليزي للتفاوض حول انتقال الدولى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى إلى النادى الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وأكد الشريعى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك اتصالا هاتفيا ورد إليه من رئيس نادى ويجان الإنجليزي للاستفسار حول ضم الحارس الدولى، موضحا أن الأمر لم يتطرق إلى أي تفاصيل مادية تخص الموضوع.

وأوضح الشريعى أنه لن يقف ضد مصلحة أي لاعب في فريق إنبى، مؤكدا أنه سيقوم بفعل الصالح الذى يهم الفريق.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا وراء استعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة، للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من إمكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.