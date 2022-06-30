رسمياً .. ريكاردو سواريز مديرًا فنيًّا للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل إلى القاهرة أمس المدير الفني الجديد، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

سيد عبدالحفيظ مستمر في موقعه مديرًا لجهاز الكرة، ويضم الجهاز المعاون كلًّا من:

ماوريسيو فاش مدربًا مساعدا، وسامي قمصان مدربًا مساعدا، راؤول فاريا مطور أداء، بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي، إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى ،لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

مسيرة ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد فى الدوري البرتغالي:

جيل فيسنتي (الدوري البرتغالي)

61 مباراة

23 فوز

16 تعادل

9 خسارة

موريرنسي (الدوري البرتغالي)

26 مباراة

8 فوز

10 تعادل

8 خسارة

كوفيلها (دورى الدرجة الثانية البرتغالي)

13 مباراة

6 فوز

2 تعادل

5 خسارة

أكاديميكا كويمبرا (دوري الدرجة الثانية البرتغالي)

18 مباراة

9 فوز

4 تعادل

5 خسارة

أفيس (الدوري البرتغالي)

8 مباراة

1 فوز

3 تعادل

4 خسارة

تشافيس (الدوري البرتغالي)

20 مباراة

4 فوز

7 تعادل

9 خسارة

فيزيلا (دوري الدرجة الثانية البرتغالي)

19 مباراة

5 فوز

11 تعادل

3 خسارة.