«زوجته السبب» .. إختفاء «بيتكوفيتش» المدرب الجديد لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير،خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” ، عن اعتذار السويسري فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر، خلفا لـ إيهاب جلال.

وقال شوبير : “الخطة ب” لـ حازم إمام كانت التعاقد مع فلاديمير بيتكوفيتش بعد فشل التعاقد البرتغالي سوزا، وبالفعل أتم حازم إمام الاتفاق مع بيتكوفيتش لتدريب منتخب مصر”.

أغلق هاتفه واختفى

أضاف شوبير:" حازم إمام أخبر بيتكوفيتش أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا للاستقرار على اسمه بشكل نهائي، لكنه فؤجي قبل الاجتماع باتصال من المدرب السويسري يطلب تأجيل الحسم لـ الليل، ثم أغلق هاتفه واختفى، وقيل بعد ذلك أن زوجته هي وراء اعتذاره رغم وجود اتفاق".

هل يمكن أن يفكر في الكابتن حسن شحاتة؟

وتسائل نجم الأهلي السابق شوبير:" هل نعود إلى المدرب المصري من جديد؟ وهل يتكرر سيناريو إيهاب جلال، بالنسبة للمدرب الأجنبي قد نتعاقد مع مدرب على “قد الحال"، سمعت أن مارك فوتا من المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر، لكن على اتحاد الكرة أن يفتش في جيوبه القديمة، هل يمكن أن يفكر في الكابتن حسن شحاتة؟ لا أعلم، لكن ما أعرفه أن اتحاد الكرة يريد التعاقد مع مدرب أجنبي".