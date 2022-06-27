السنغالي ماني أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر السنغالي، ساديو ماني، تصنيف اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا، بعد انضمامه إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، متقدما على زميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح.

وقال موقع «givemesport» الإنجليزي «إن ماني، بات اللاعب الإفريقي الأعلى أجرا براتب أسبوعي قدره 250 ألف جنيه استرليني، متقدما على زميله السابق في (الريدز) محمد صلاح الذي يحصل على 220 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، في حين تراجع الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، إلى المركز الثالث برصيد 200 ألف جنيه أسبوعيا».

ووفقا للموقع، فإن ماني كان يحصل على 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، عندما كان يلعب مع نادي ليفربول، ما جعله يحتل المرتبة الـ12 آنذاك بين أعلى لاعبي «الريدز» أجرا، بينما سيكسب 250 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع بايرن ميونخ، حسبما ذكرته صحيفة (ميرور) الانجليزية.

وينتهي عقد كل من محمد صلاح ورياض محرز مع نادييهما في صيف 2023، ويتطلعان وفقا لما أوردته العديد من المصادر الإعلامية الإنجليزية في وقت سابق، إلى الحصول على عقد أفضل من الناحية المادية.

إلى ذلك أفادت صحفية (ذا صن) البريطانية، أن ليفربول يفكر في السماح للنجم المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تعثر المفاوضات تجديد عقده.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بشأن التجديد، مع وجود ريال مدريد في حالة تأهب.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن ليفربول سيسمح برحيل محمد صلاح خلال الصيف الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون استرليني، ليسير على خطى زميله السابق المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي رحل قبل أيام عن «أنفيلد» إلى بايرن ميونخ الألماني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقده.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة (الريدز) تخشى من رحيل نجمها المصري في الصيف المقبل بشكل مجاني، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

اللاعبون الأفارقة الأعلى أجرا:

