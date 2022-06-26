شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جاهزًا لتدعيم صفوف الفريق خلال مواجهة سيراميكا المقبلة، بعدما غاب عن المواجهة الماضية أمام البنك الأهلى التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

وتعافى سيد نيمار من الإصابة التى تعرض لها بشد خفيف فى عضلة السمانة، وشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية لفريقه ليصبح جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه فى مواجهة سيراميكا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق أخر، يرفض مسئولو نادى الزمالك رفع الراية البيضاء فى ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول، ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء بالأمل فى تجديد تعاقد النجم المغربى، خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التي يرتبط بها اللاعب مع زملائه والجماهير وكذلك المسئولين.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك وصول وكيل أعمال أشرف بن شرقى خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح ملف تجديد تعاقده مع النادى الأبيض من جديد، وحسم هذا الملف خاصة فى ظل علم إدارة الزمالك بأن اللاعب لم يوقع لأى نادٍ آخر فى الوقت الحالي، ما يجعل الأمل فى تجديد تعاقده مستمراً.