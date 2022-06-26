أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 25 يونيو 2022

يرفض مسئولو نادى الزمالك عودة طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق لحين الانتهاء من التحقيق الذى يخضع له اللاعب، للتأكد من حقيقة خضوعه للتأهيل من الإصابة فى إسبانيا.

أجريت بمقر اتحاد الكرة، ظهر اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس مصر لموسم 2021 - 2022، والتى تضم 16 فريقًا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة، ويشارك فى هذا الدور 16 فريقًا وهى: المقاولون العرب- إنبي- كفر الشيخ- الجونة- الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني - طلائع الجيش - البنك الأهلي - مصر المقاصة - سموحة - منتخب السويس - بيراميدز - المصري - الأهلي – الزمالك.

لسه الأمل موجود.. الزمالك يرفض الاستسلام فى تجديد تعاقد أشرف بن شرقى

يرفض مسئولو نادى الزمالك رفع الراية البيضاء فى ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول، ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء بالأمل فى تجديد تعاقد النجم المغربى، خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التي يرتبط بها اللاعب مع زملائه والجماهير وكذلك المسئولين.