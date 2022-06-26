شكرا لقرائتكم خبر عن "عش الزوجية" يغيب صبيحة عن مباراة المقاصة والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمقاصة منح مدافعه أحمد صبيحة راحة سلبية من مباراة فريقه ضد المصري غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل الاحتفال بحفل زفافه يوم الاثنين المقبل.

وفضل الجهاز الفني للمقاصة منح صبيحة راحة من مباراة المقاصة، من أجل انشغاله بالتحضير لحفل زفافه ودخول "عش الزوجية".

وقرر الجهاز الفني للمقاصة منح صبيحة راحة سلبية لمدة 5 أيام من أجل الاحتفال بزفافه والحصول على بعض الأيام لقضاء شهر العسل قبل العودة للانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.

ويخوض فريق المقاصة مباراته ضد المصري غدا ويظل بدون أية ارتباطات حتى يوم 8 يوليو المقبل موعد مباراته ضد الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.