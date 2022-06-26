شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد جهود حمدي والشحات وأيمن أمام بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات موقف ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف صعبا من اللحاق بمباراة فريقهم ضد بيراميدز، غدا الأحد، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها الثلاثي.

ويعاني حسين الشحات، من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيليس، كما اشتكى أيمن أشرف ‏من إصابة في الركبة، ويغيب حمدي فتحي؛ بسبب شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى.‏

وخاض حمدي فتحي تدريبات في الجيم على هامش مران الأهلي الجماعي، أمس الجمعة، ثم قام بتنفيذ جزء من البرنامج التأهيلي بالجري حول ملعب التتش وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، كما خاض ‏الثنائي حسين الشحات وأيمن أشرف جلسة جيم، عقب خضوعهما للفحص الطبي قبل انطلاق ‏مران الفريق.‏

وخضع لاعبو الأهلي الذين غابوا عن مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري لفحص طبي ‏قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق في التدريبات ‏الجماعية.‏