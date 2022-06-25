الامارات | كيروش يفتح النار على اتحاد الكرة المصري ويتوعد بـ "الحرب"

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يفتح النار على اتحاد الكرة المصري ويتوعد بـ "الحرب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مدرب منتخب مصر السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، قرار اتحاد الكرة المصري بخصم مبلغ 25 ألف دولار غرامة الاتحاد الإفريقي الموقعة على المدرب، ووجه رسالة شديدة اللهجة متوعداً بالحرب حتى يستعيد حقه من وجه نظره وذلك في مواجهة المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري وليد العطار.

ونشر موقع "بطولات" المصري تصريح لمدرب المنتخب المصري السابق هاجم فيه الاتحاد المصري بشدة وخص وليد العطار المدير التنفيذي، موجها له الحديث قائلاً: ""سيد وليد، لا أعتقد أنك نفس الرجل الذي دعاني لتناول العشاء معه، عار عليك، كيف لديك الشجاعة لتسيء لي بهذا القرار الذي تم اتخاذه من جانب واحد بعد اجتماعنا الأخير؟، أنت تتصرف بشكل مزدوج، لديك وجهين، واحد أمامنا والآخر ظهر بعد أن غادرنا، كما تعلم، والرئيس والمجلس يعلم كذلك، أنه لا علاقة لي بهذه العقوبة، لدينا شهود".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وقع عقوبة مالية ضد كيروش"25 ألف دولار" بسبب تخلفه عن حضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا، وخلال مشواره مع الفراعنة احتل منتخب مصر المركز الثاني ببطولة كأس أمم إفريقيا بعد الهزيمة أمام السنغال بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، كما فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم لصالح الأسود أيضاً.

وتابع المدرب: "اللواء حلمي مشهور (عضو مجلس اتحاد الكرة)، والسيد أسامة، يشهد كل فرد في منتخب مصر على أن المؤتمر الصحفي قد فاتنا بسبب خطأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، وخطأ الأمن والشرطة والتنظيم، عار عليك سيد وليد، وأنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكد في ختام تصريحه بأنه سيحارب ضد هذا القرار موجهاً حديثه للمدير التنفيذي قائلاً: "أعدك بأنني سأحارب ضد ذلك الاستغلال والقرار غير العادل، في التعامل مع اتحاد الكرة لا مصداقية وهناك أمور غير أخلاقية، حقا شيء مخجل".

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