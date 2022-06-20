شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري بعد التعادل بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي في مباراته المقبلة نظيره غزل المحلة، مساء يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة المقبلة للأهلي الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويلعب اللقاء على ملعب الأهلي we السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة فقط، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة، في حين غزل المحلة يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، حاليًا باستاد الأهلي وي السلام، والمؤجلة من الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل للأهلي محمد شريف وصلاح محسن، فيما سجل للزمالك، بن شرقي وشيكابالا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة من 21 مباراة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة جمعها من 18 مباراة.