شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحدن الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها اجتياز طفل الإسماعيلى اختبارات ناشئى الأهلى، وتزين استاد السلام لاستضافة مباراة القمة.

استاد السلام يتزين بـ"الأخضر" استعدادا لقمة الأهلى والزمالك.. صور

حرص القائمون على استاد الأهلى والسلام على تزيين تراك الملعب باللون الأخضر، قبل استضافته مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وافترش تراك ملعب الأهلى والسلام باللون الأخضر بالكامل، ضمن الاستعدادات لاستضافة القمة.

طفل الإسماعيلي يجتاز الاختبارات الأولية فى ناشئى الأهلى

اجتاز الطفل الشهير بناشئى الإسماعيلى الاختبارالأول فى النادى الأهلى لضمه لصفوف الناشئين بالقلعة الحمراء حال اجتياز الاختبارات.

وحضر الناشئ رفقة والده محمود عبد الوهاب إلى النادى الأهلى فرع مدينة نصر، ويخضع للاختبارات الآن، رغم إعلان مسئولي الإسماعيلى قبول اللاعب فى الاختبارات التي خضع لها بالدراويش أمس السبت.

اتحاد الكرة يستبعد كوبر من حسابات تدريب منتخب مصر

يتحفظ مسئولو اتحاد الكرة على عودة الأرجنتيني هكتور كوبر لتدريب المنتخب الوطني الأول، بعد ترشيحه لخلافة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة والذى رحل عقب الخسارة برباعية من كوريا الجنوبية وديا.

6 مخرجين و20 كاميرا لنقل قمة الأهلي والزمالك تحت شعار "لا للتعصب"

كشف محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية فى التليفزيون المصرى، خطة نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتى تجمع القطبين فى الثامنة مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

جنش يلمح لاستمراره مع فيوتشر الموسم المقبل: "جايلك يا أفريقيا"

ألمح محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر، إلى استمراره مع الفريق فى الموسم الجديد، حيث تنتهي إعارة الحارس الدولى المنتقل من الزمالك إلى فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ومن حق اللاعب أن يقرر استمراره مع فيوتشر فى الموسم الجديد مقابل مبلغ مادى للقلعة البيضاء، أو العودة إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة.

أوستين أموتو يخضع لأشعة رنين مغناطيسي بسبب آلام الضامة

أكد الدكتور محمد عنان، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، أن أوستين أموتو مهاجم الفريق سيخضع لفحص طبي بالرنين المغناطيسي على عضلات الفخذ الأيسر، بعد شكواه من آلام فى العضلة الضامة، عقب مشاركته فى مباراة المصري والجونة التى أقيمت بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد برج العرب وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

الأهلى يرفض "حقن" ديانج للمشاركة فى القمة.. والجهاز الطبى يفضل استبعاده

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الجهاز الطبى للنادى الاهلى أوصى بضرورة إستبعاد المالى اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر من المشاركة فى مباراة القمة الليلة أمام الزمالك، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "ديانج تعرض لكدمة فى الركبة خلال إحدى التدريبات وطلب المشاركة فى مباراة القمة ولكن الجهاز الفنى رفض".