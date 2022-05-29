شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه عن مشاركة أبو جبل أمام الإسماعيلى: "لازم نستفيد من كل اللاعبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية الانتصار الذى تحقق اليوم، السبت، على حساب الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات عقب المباراة، "مكسب قوى فى توقيت مهم قبل فترة التوقف الدولي.. اللاعبون بذلوا جهدا جيدا رغم الغيابات، ومع عودة اللاعبين المصابين سنصبح أقوى".

واصل المدرب العام عن الدفع بأبو جبل أساسياً، "إحنا لازم نستفيد من كل الموجودين وجميعهم على نفس المستوى وكله هيلعب والجميع لابد أن يكون جاهزا".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفارس الأبيض كان يرغب فى تغيير ملعبه بسبب سوء النتائج التى حققها مؤخرًا.

سجل أهداف المباراة أشرف بن شرقى فى الدقيقة 41، ثم تعادل باهر المحمدى للإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 60، ثم سجل عمر السعيد الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.