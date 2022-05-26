الامارات | العين يرفع درع الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يرفع درع الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه (رقم قياسي) بعدما أنهى البطولة بالتعادل مع ضيفه الشارقة 1-1 ضمن الجولة 26 «الأخيرة»، ويعتبر اللقب الثاني للفريق في الموسم الحالي بعد أن كان قد توج مطلع الشهر الحالي بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب شباب الأهلي.

وتسلم لاعبو «الزعيم» الميداليات الذهبية ودرع البطولة من رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي العين سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورئيس رابطة لجنة المحترفين عبدالله الجنيبي، ورئيس نادي شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي.

وصفقت الجماهير في المدرجات للاعبيها على التتويج بلقب الدوري، فيما طاف اللاعبون على المدرجات من أجل رد التحية للجماهير، خصوصاً أن أهمية اللقب تأتي لكونه الأول بعد انتظار دام أربع سنوات منذ آخر بطولة دوري حققها وتحديداً في موسم 2017-2018.

وكان لاعبو فريق العين الدوليون خالد عيسى وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، ويحيى نادر قد تابعوا اللقاء من المدرجات عقب حصولهم على إذن من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمشاركة في مراسم تتويج فريقهم بلقب المسابقة.

وكان «الزعيم» يأمل في الفوز من أجل تعزيز رصيده القياسي في عدد النقاط بموسم واحد غير أن التعادل تسبب في إنهائه للموسم برصيد 65 نقطة، لكنه مع ذلك يبقى أكبر عدد من النقاط يجمعه العين في موسم واحد، فيما كان أكبر عدد وصل إليه من النقاط من قبل (62 نقطة)، حينما فاز بلقب الدوري بموسم 2012-2013.

ولا يزال فريق الجزيرة يحتفظ بالرقم القياسي كأكثر الفرق جمعاً للنقاط في موسم واحد بحصوله على اللقب في موسم 2016-2017 برصيد 68 نقطة.

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