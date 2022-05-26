شكرا لقرائتكم خبر في يوم الحسم.. 5 فرق تتصارع للصعود لدوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار غدا على منافسات دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي، عقب سبع وثلاثين جولة حفلت بالمتعة والتشويق وبلغت الإثارة مداها في تفاصيلها وحساباتها المعقدة، مع مرحلة أخيرة ومنعطف هام عندما تشهد الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة إقامة (10) مواجهات في وقت واحد عند التاسعة مساء.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الأخيرة وعلى غير العادة الإعلان الرسمي عن الأندية الثلاثة الصاعدة رسميا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل إضافة إلى الفريق الخامس الهابط المرافق مع أندية بيشة والكوكب والنهضة والدرعية إلى دوري الدرجة الثانية.

احتفالية البطل

وستشهد الجولة أيضا إقامة احتفالية أقرتها رابطة الدرجة الأولى (FDL) على أرضية الملعب بعد نهاية مباراة الفريق المتوج بلقب البطولة على أن يتم إقامة حفل التتويج الرسمي وتسليم درع البطولة وميداليات المركز الأول الاثنين المقبل على أرض الفريق البطل بالتعاون مع (يلو) الراعي الرئيس للمسابقة.

ويشتد الصراع بين رباعي المقدمة الخليج والعدالة وهجر والوحدة بحثا عن صدارة الدوري ونيل اللقب بعدما انحصرت بينهما بطاقات الصعود الثلاث وسط حسابات معقدة لفريق الجبلين بعد تضاؤل حظوظه بشكل نسبي عقب تعادله الإيجابي في الجولة السابقة أمام الجيل في حائل، فيما احتدم الصراع بين أندية العين والساحل وجدة والشعلة والجيل بحثا عن البقاء والهروب من ورقة الهبوط الخامسة في ظل فارق النقطة الواحدة بينهما.

أبرز المواجهات

وتأتي أبرز المواجهات غدا حينما يستضيف نجران نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ويلتقي جدة مع العدالة على ملعب نادي الأهلي بجدة، ويحل هجر ضيفا على الشعلة في الخرج في أقوى لقاءات هذه الجولة، وفي العاصمة الرياض يستقبل الدرعية الهابط ضيفه الوحدة على ملعب نادي الرياض، فيما يلتقي الساحل والجبلين وجها لوجه على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وأحد يلاقي الأخدود على ملعبه في المدينة المنورة، والجيل في مواجهة النهضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما الخلود يلتقي مع الكوكب على ملعب نادي الحزم بالرس، ويواجه العين ضيفه القادسية على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، وآخر المواجهات العروبة يستضيف بيشة على ملعبه في الجوف.

إحصاءات وأرقام من دوري يلو:







ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (810) أهداف.



بلغ عدد البطاقات الحمراء حتى الآن (98) بطاقة.



احتسبت حتى الآن (134) ركلة جزاء، منها (109) أحرزت، و(25) مهدرة.



أقوى الفرق هجوما الخليج بـ(51) هدفا.



أقوى الفرق دفاعا الوحدة بـ(29) هدفا.



أكثر الفرق فوزا الخليج والعدالة وهجر بـ(18) انتصارا.



أكثر الفرق تعادلا الشعلة بـ(18) تعادلا.



أكثر الفرق خسارة بيشة بـ(22) خسارة.



أكثر الفرق فوزا على أرضه فريقا الخليج وهجر بـ(11) فوزا.



أكثر الفرق فوزا خارج أرضه فريق العدالة بـ(9) انتصارات.



أكثر الفرق حصولا على ركلات الجزاء الجبلين بـ(14) ركلة.



أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء النهضة بـ(8) بطاقات.



بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض (138) انتصارا، بينما بلغ عددها خارج الأرض (107) انتصارات.



اللاعبون المسجلون للأهداف حتى الآن:





المحليون 337 هدفا



337 هدفا الأجانب 459 هدفا



459 هدفا المواليد 11 هدفا



ترتيب هدافي دوري يلو لأندية الدرجة الأولى:





اللاعب إسلام آندريا الفريق أحد العنصر أجنبي الجنسية مدغشقري عدد الأهداف 25 هدفا



اللاعب وليم برييرا الفريق الساحل العنصر أجنبي الجنسية برازيلي عدد الأهداف 18 هدفا



اللاعب أحمد عبده الفريق الوحدة العنصر أجنبي الجنسية أرتيري عدد الأهداف 17 هدفا



اللاعب مامادو سورو الفريق الخليج العنصر أجنبي الجنسية إيفواري عدد الأهداف 16 هدفا



اللاعب أدريانو باردال الفريق هجر العنصر أجنبي الجنسية برازيلي عدد الأهداف 14 هدفا



ترتيب الأندية المتنافسة على بطاقات الصعود الثلاث إلى دوري المحترفين:





المرتبة الأولى الفريق و النقاط الخليج ( 65 نقطة ) سيواجه في الجولة الــ(38) نجران ( نجران )الحد الأعلى للنقاط 68 نقطة



المرتبة الثانية الفريق و النقاط العدالة ( 65 نقطة ) سيواجه في الجولة الــ(38) جدة ( جدة ) الحد الأعلى للنقاط 68 نقطة



المرتبة الثالثة الفريق و النقاط هجر ( 63 نقطة ) سيواجه في الجولة الــ(38) الشعلة ( الخرج ) الحد الأعلى للنقاط 66 نقطة



المرتبة الرابعة الفريق و النقاط الوحدة ( 62 نقطة ) سيواجه في الجولة الــ(38) الدرعية ( الرياض ) الحد الأعلى للنقاط 65 نقطة



المرتبة الخامسة الفريق و النقاط الجبلين ( 61 نقطة ) سيواجه في الجولة الــ(38) الساحل ( الخبر ) الحد الأعلى للنقاط 64 نقطة



ترتيب الأندية المتنافسة على الهروب من بطاقة الهبوط الخامسة: