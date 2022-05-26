شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بمحمد عبد الغنى فى هذا المركز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك الدفع بمحمد عبد الغنى فى مركز الظهير الأيمن فى لقاء الإسماعيلى المقبل المقرر له بعد غد السبت فى الجولة الـ21 للدورى، نظرا لعدم تماثل التونسى حمزة المثلوثى للشفاء بالإضافة لعدم جاهزية حازم إمام.

ويرفض محمد عبد الغنى الجلوس على الدكة فى الوقت الحالى نظرا لظهوره بشكل جيد فى مباريات الزمالك الأخيرة، بالإضافة لهبوط مستوى الثنائى محمود علاء ومحمود حمدى الونش، وهو ما جعله يطلب المشاركة بشكل أساسى.

وكان فيريرا أشرك الثلاثى الونش وعلاء وعبد الغنى سويا فى لقاء الزمالك وأسوان بالدور قبل النهائى لكأس مصر، ورغم ذلك ظهر دفاع الفريق بشكل مهتز أدى لإحراز أبناء الجنوب لهدف وإضاعة ركلتى جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بعدما خسر آخر لقاءين أمام إنبى بهدفين نظيفين ، وطلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء.