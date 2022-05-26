الامارات | أبيض الشباب يتجمع في دبي السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الشباب يتجمع في دبي السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدشن منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 2003 تجمعه الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي بعد غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، استعداداً للسفر لمعسكر خارجي في دوشانبيه عاصمة طاجيكستان المقرر بالفترة من 31 مايو إلى الخامس من يونيو المقبل.

ويخوض المنتخب خلال المعسكر تجربتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان يومي الثاني والرابع من يونيو. ويأتي هذان المعسكران ضمن برنامج تحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 في قرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إيران وقرغيزستان وبروناي. الجدير بالذكر أن نهائيات بطولة الشباب تحت 20 عاماً تقام في أوزبكستان العام المقبل.

وضمت قائمة أبيض الشباب لمعسكر دبي 25 لاعباً، هم: خليفة المزروعي (العين) علي محمد سعيد، محمد اليماحي، زايد الشيدي، هزاع سبيت خاطر (الجزيرة) صالح الحوسني (الظفرة) علي عبدالعزيز، جمال السعدي (النصر) عبدالله خالد، منصور المنهالي، مبارك الجاري، عدي الحربي، سعيد الأميري (الوحدة) عتيق عصام، محمد فؤاد، ربيع البلوشي، سلطان سالم (الوصل) خميس المنصوري (بني ياس) محمد الحمادي (الإمارات) سعيد المقدمي (الفجيرة) مرزوق راشد (حتا) سيف الجريشي (شباب الأهلي) عبدالله الشامسي، محمد سالم جوهر، مايد العواني (الشارقة).

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