الأهلي يتمسك بملاحقة رافضه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفقا لصحيفة A BOLA البرتغالية، فإن الأهلي بدأ مجددا ملاحقة لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، البرازيلي برونو تاباتا، رغم أن اللاعب لم ينجح في فرض نفسه على خارطة الفريق في الموسمين الحالي والماضي، كما أن اللاعب نفسه، رفض ارتداء قميص الأهلي في فترة مفاوضات سابقة بعد أن قبلت إدارة النادي البرتغالي عرض نظيرتها السعودية للاعب.

وبجانب رفضه اللعب للأهلي، فقد رفض تاباتا أيضا من قبل، ارتداء قميص الهلال، وكان ذلك في فترة التعاقدات الصيفية عام 2020.

ماذا يريد الأهلي؟

فشل تاباتا (25 عاما) في إقناع النادي البرتغالي من خلال عطائه المخجل في المباريات، ففي الموسم الحالي، شارك في 21 مباراة بالدوري البرتغالي، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة واحدة فقط.

أما في الموسم الماضي، فقد شارك في 16 مباراة بالدوري، ولم يسجل هدفا واحدا، مكتفيا بصناعة تمريرتين حاسمتين.

وعلى مستوى مشاركته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، فقد خاض 4 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا.

تجديد رغبة

قالت صحيفة A BOLA البرتغالية «إن الأهلي لا يزال يرغب في ضم تاباتا».

وأضافت «تاباتا كان على بعد خطوات من مغادرة سبورتنج لشبونة في انتقالات يناير الماضي، بعدما تلقى عرضا مغريا من الأهلي السعودي، إلا أنه فضل البقاء في البرتغال، رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة مع فريقه».

ونقلت الصحيفة أن الأهلي يتمسك بالتعاقد مع تاباتا، وقد يكون أحد صفقات الميركاتو الصيفي المقبل.

رفض سابق للأهلي

سبق وأن رفض تاباتا الانتقال إلى الأهلي مقابل 4 ملايين دولار، رغم أن النادي البرتغالي وجد في ذلك فرصة للتخلص من اللاعب، إلا أن الأخير كانت له وجهة نظر مختلفة وعطل الصفقة، مفضلا البقاء مع ناديه البرتغالي رغم قلة مشاركاته معه محليا وخارجيا.

استنساخ لتجربة باولينهو

في الموسم الماضي، تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط البرازيلي باولينهو بعد إنهاء عقده مع نادي جوانزو الصيني لمدة 3 مواسم.

وبعد مرور نحو شهرين فقط على انضمام اللاعب للنادي، تم فسخ العقد بالتراضي، حيث قال الأهلي «إن هذا القرار جاء نظرا لظروف اللاعب الطارئة التي تحدث بها مع إدارة النادي مؤخرا، مما انعكس على أدائه في الملعب فنيا وذهنيا خلال الجولات الماضية، مبديا عدم قدرته على

تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق».

ومن ثم كشف لاعب برشلونة وتوتنهام سابقا عن أسباب أخرى أدت لرحيله، بعد أن فضل في البداية، الناحية المالية على استقراره.

باولينهو حضر للأهلي حبا في ماله ثم غادره دون ترك بصمة خلال فترته القصيرة، فماذا سيضيف تاباتا للأهلي وهو الذي لا يرغب في أمواله ولا ارتداء قميصه.

من صدمة إلى أخرى

حاليا يبحث الأهلي عن تثبيت أقدامه ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه من بين المرشيحن للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو ما جعل جمهور النادي في حالة صدمة استمرت طويلا، فقد تحولت أمانيه فقط في أن يبقى الفريق بدوري المحترفين، ومن ثم يعدل

مساره في الموسم المقبل من خلال إبرام صفقات مؤثرة لا تشبه الحالية، إلا أن خبر تاباتا إن صح، سيزيد فترة صدمة الجماهير.