الامارات | الظفرة باقٍ في دوري المحترفين.. والعروبة يودع

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة باقٍ في دوري المحترفين.. والعروبة يودع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخرط مدرب فريق الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي في نوبة بكاء عقب فوز فريقه على العروبة 2-1 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة 26 "الأخيرة" لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن ضمن فريقه البقاء رسمياً ضمن أندية دوري المحترفين، بينما لحق العروبة بالإمارات إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الإدريسي تولى تدريب الفريق في شهر مارس الماضي في توقيت صعب خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي إذ ظل الفريق ينافس على البقاء حتى مباراة الأمس التي دخلها بفرصتي الفوز او التعادل لكن الفريق حسم بقائه عبر الانتصار الثمين الذي جاء في الأوقات الأخيرة، ليرفع "فارس الظفرة" رصيده إلى 24 نقطة، بينما تجمدت نقاط العروبة عند 18.

ووقف لاعبو الظفرة والجهاز الفني في ممر شرفي عقب نهاية اللقاء ومر لاعبو الإمارات من عبره وذلك في بادرة من لاعبي الظفرة لرفع معنويات لاعبي العروبة الذين هبطوا إلى دوري الدرجة الأولى.

وقص العروبة شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة 15 حينما سجل المهاجم محمد خلفان من كرة رأسية منتحت زملاءه في الفريق أريحية لفترة قصيرة لكون أن الفوز وحده كان يكفي الفريق.

ومع مرور الوقت دخل أصحاب الأرض في أجواء اللقاء وأدركوا هدف التعادل بواسطة وليد عمبر في الدقيقة 28 مستفيداً من التمريرة المتقنة التي وصلته من زميله السنغالي ماكيتي ديوب.

وخطف الظفرة هدف الانتصار في الدقيقة 89 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي أكد بها بقاء الفريق مع أندية المحترفين في الموسم القادم.

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