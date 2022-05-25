شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقبل لجنة من وزارة الرياضة لتحديد موعد استلام النادى الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث ومناقشة آليات وموعد تسليم مقر النادي الإجتماعي الجديد المقام بأرض النخيل عقب انتهاء عمليات التجديد والتطوير على بعض الجوانب التى تم إبداء عدة ملاحظات عليها.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتخصيص 27 فداناً وبتكلفة إجمالية تخطت حاجز الـ 400 مليون جنيه من أجل تدشين نادٍ إجتماعي جديد يكون تابع للإسماعيلي من أجل توفير مصادر دخل ثابتة للنادي تسهم فى تخفيف الأعباء المالية على خزينته حيث يضم المشروع 4 حمامات سباحة دولية، و12 ملعبًا متنوعاً، كما يضم مبنى إجتماعى رفيع المستوى ومبنى خدمات لإستبدال الملابس وحديقة أطفال ومطعم وقاعة أفراح.