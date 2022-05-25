شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحدد موعد اختبارات الناشئين السبت المقبل لمواليد 2007 وحتى 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، على تحديد موعد اختبارات الناشئين الجدد تحت قيادة إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، وعدد من مدربى وخبراء النادى، حيث تقام من مواليد 2007 إلى مواليد 2015.

وتقام الاختبارات يوم السبت الموافق 28 مايو الجارى، وذلك بمقر النادى بسموحة، وأعلن إمام محمدين أن هناك لجنة من مدربى النادى ستقوم باختبارات فى جميع محافظات مصر لإعطاء الفرصة لاكتشاف المواهب والنجوم من خارج الإسكندرية، مؤكدا أن الاختبارات داخل الإسكندرية ستكون للأعمار السنية الصغيرة، بينما الأعمار السنية الكبيرة مسموح باكتشفها من خارج الإسكندرية.