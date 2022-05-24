الامارات | الأهلي المصري يزف بشرى سارة لجماهيره قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يزف بشرى سارة لجماهيره قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري جاهزية حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها الاثنين المقبل على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء أن اليو ديانج شارك في المران بعد تعافيه من كدمة في الركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري المصري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت ‏سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، وشارك اللاعب اليوم في المران الجماعي ليؤكد ‏جاهزيته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وقال إن عمرو السولية شارك في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة ‏الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وتعافيه من ‏الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة ‏الماضية.‏

وأضاف أن حمدي فتحي شارك هو الأخر في المران بعد تعافيه من الإصابة بآلام الحوض وبات جاهز تماماً لخوض مواجهة الوداد المغربي.

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