الامارات | «لا وقت للأشياء الصغيرة».. ماذا قال كريم بنزيما عن تجديد عقد مبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن «لا وقت للأشياء الصغيرة».. ماذا قال كريم بنزيما عن تجديد عقد مبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بأنه يركز على نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، ولا يريد الحديث عن أشياء صغيرة، في إشارة إلى تمديد عقد مواطنه كيليان مبابي.

وقرر كيليان مبابي (23 عاما) تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي، لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2025، في الوقت الذي كان يتوقع الجميع انتقال صفوف إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال بنزيما في مقابلة مع شبكة «Movistar Plus»، تعليقا على قرار مبابي التجديد مع سان جيرمان: «أركز على نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا أريد الحديث عن (أشياء صغيرة)».

وأضاف: «أفضل عدم التحدث عن مسألة مبابي.. أنا لست غاضبا، لا يمكنني إلا أن أخبرك أنني أركز على نهائي دوري الأبطال، وهذا أهم من الاستماع إلى أي شيء اخر».

وأشار بنزيما إلى أنه: «يجب أن يكون كل شخص حرا في قراراته.. لماذا يجب على مبابي الاتصال بي ليقول إنه سيفعل شيئا ما، إن كل شخص يقرر مستقبله.. أنا هنا وأشعر بهدوء، وأستعد لمباراة يوم السبت، والجميع يفعل ما يريد».

وأوضح: «نشر صورة لدرع ريال مدريد وأخرى لتوباك من أجل توجيه رسالة إلى مبابي؟ صورة الدرع ليست ضد مبابي، أنا أضعها لأنني أحبها وأحب ريال مدريد كثيرا.. إنه أفضل ناد في العالم، لا يوجد شيء وراء هذا الأمر، لا خيانة أو أي شيء اخر».

وختم المهاجم الفرنسي: «ماذا عن صورة توباك لقد رأى الكثيرون أنها رسالة إلى مبابي؟ إذا نظرت لحسابي على إنستغرام، سترى أن لدي العديد من الصور لتوباك، إنه مفضل لدي. لا يتعلق الأمر بالخيانة، لن أضع صورة كي أوجه رسالة، إذا كانت لدي رسالة، سأقولها للشخص».

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول يوم السبت المقبل، على استاد «دو فرانس» في نهائي دوري أبطال أوروبا «التشامبيونز ليغ» لكرة القدم.

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