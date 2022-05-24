الامارات | أنشيلوتي «يحترم» قرار مبابي بعدم الانتقال إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي «يحترم» قرار مبابي بعدم الانتقال إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الثلاثاء إنه «يحترم» قرار كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي، مشدداً على أن لاعبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسعى ريال مدريد جاهداً للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

وسُئل أنشيلوتي الثلاثاء عمّا إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت والظفر بلقبه الرابع عشر في المسابقة القارية العريقة.

قال الإيطالي في مؤتمر صحافي «من الواضح تماماً بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبداً عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى».

وأضاف «علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تماماً ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي».

وكان أنشيلوتي متردداً في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصياً من قرار اللاعب الفرنسي، قال «أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبداً عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك».

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