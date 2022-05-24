النجم صلاح يروي كواليس مفاجأة مؤمن زكريا في نهائي كأس إنجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن كواليس المفاجأة التي أعدها للاعب المصري مؤمن زكريا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ليفربول واجه تشيلسي، الأسبوع الماضي، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي، ونجح في الفوز بالمباراة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وبعد انتهاء المباراة، اصطحب محمد صلاح مؤمن زكريا إلى غرف خلع الملابس الخاصة بـ"الريدز"، للاحتفال مع اللاعبين بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح كشف عن كواليس المفاجأة التي أعدها لمؤمن زكريا في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" نقلتها وسائل إعلام مصرية، حيث أكد أن زكريا لم يكن يعلم بما سيحدث.

وقال صلاح في هذا الصدد: "علمت بوجود مؤمن زكريا في لندن من أجل العلاج، وحصلت له على تذاكر دخول الملعب".

وأضاف: "فاجأت مؤمن زكريا بدخوله غرفة ملابس اللاعبين، وكان سعيدا للغاية وجميع اللاعبين كانوا سعداء به".

يُذكر أن اللقطة نالت إعجاب فئة عريضة من الجماهير، التي أثنت على صلاح لمساندته لاعب الأهلي المصري الذي يعاني من مرض نادر أبعده عن ملاعب كرة القدم منذ أكثر من عامين.