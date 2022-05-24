شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلق اسم أحمد الأحمر على إحدى حدائق النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إطلاق اسم أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد على أحد المتنزهات العامة بالنادى، تقديرا لمشواره الكبير مع النادى وتحقيقه للبطولات العالمية والقارية ومساهمته بشكل كبير فى علو اسم كرة اليد بالنادى.

يأتى ذلك فى إطار رغبة مجلس إدارة الزمالك فى تقديم حافز للاعبين الذين نجحوا فى ترك بصمة داخل النادى فى جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط، فى إطار خطة الإدارة البيضاء تقديم حافز معنوى لنجوم النادى.

من ناحية أخرى نجح فريق كرة القدم بالزمالك فى تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك فى الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 36.