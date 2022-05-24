مبابي يكشف سبب رفضه ريال مدريد وتجديد عقده مع سان جيرمان

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سبب رفضه الانتقال إلى ريال مدريد، وموافقته على تمديد عقده مع فريقه الحالي لثلاث سنوات جديدة.



وقال مبابي خلال مراسم توقيع عقده الجديد برفقة رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، إنه وصل إلى قناعة، العام الماضي، بأن الوقت بات مناسباً لمغادرة باريس والانضمام إلى ريال مدريد، لكن مهاجم منتخب فرنسا أكد أن ارتباطه الشديد بالوطن دفعه إلى تمديد عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، مدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ليبقى اللاعب، البالغ عمره 23 عاماً، حتى 2025.

وتقدم ريال مدريد بعرض لضم مبابي العام الماضي، لكن جاء الرفض من سان جيرمان، الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير، العام الماضي، أن ريال عرض على سان جيرمان نحو 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب؛ على أمل الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

وقال مبابي، الإثنين 22 مايو/أيار 2022: "كان دائماً قراراً صعباً.. أردت وقتاً لاتخاذ القرار الصحيح. لم يكن لدي أي مشاكل مع الضغوط، لأني أعيش هذه الأجواء منذ أن كنت في 14 من عمري".

وأضاف: "الجميع يعرف أنني أردت المغادرة العام الماضي. كنت مقتنعاً بأن هذا كان أفضل قرار في ذلك الوقت. السياق مختلفٌ الآن، من الناحية الرياضية والشخصية. فرنسا هي البلد الذي نشأت فيه، لقد عشت دائماً هنا ولم يكن قرار المغادرة سهلاً. لقد تغير المشروع الرياضي أيضاً، مما جعلني أرغب في البقاء، لا أعتقد أن قصتي قد انتهت بعد".

وأكد مبابي أنه اتخذ قراره الذي طال انتظاره الأسبوع الماضي، لكن النادي طلب منه عدم إبلاغ رفاقه في الفريق، لأنهم يريدون إبقاء الأمر سراً ومفاجأة العالم.

وقال مبابي: "اتخذت القرار قبل المكالمة مع (رئيس ريال مدريد) فلورنتينو بيريز. أكنّ احتراماً كبيراً له ولريال مدريد. لقد أرادوا فعل الكثير لإسعادي. لذلك أشكرهم على ذلك.. أود أن أشكر جماهير ريال مدريد".

وواصل: "أتمنى أن يتفهموا قراري البقاء في بلدي. أنا فرنسي حتى النخاع وأريد أن أبقى هنا وأن أقود فرنسا نحو القمة وأتقدم بهذا النادي والدوري للأمام".

وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن يكون قائداً لباريس سان جيرمان قال مبابي: "نملك قائداً بالفعل ولا أريد أن أنتزع شارة القيادة من ماركينيوس. إنه يستحق ذلك. لست بحاجة إلى ارتداء شارة القيادة للتعبير عن أفكاري فيما يختص باللعب أو أن أكون قدوة في الملعب".

وقال مبابي إنه لم تحدث أي ضجة بشأن الجوانب المالية أو حقوق استغلال صوره.

وأضاف: "بصراحة تحدثنا منذ شهور عن المشروع الرياضي، وتحدثنا لبضع دقائق عن المال والصور الرياضية (الحقوق)".

وتعاملت رابطة الدوري الإسباني بغضب مع إعلان تمديد التعاقد، وقالت إنها ستتقدم بشكوى ضد باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، مضيفةً أن هذا العرض الجديد "يمثل تعدياً على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.

لكن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أكد أن الاحتفاظ بمبابي كان قراراً رياضياً وليس مالياً، وأن الدوري الإسباني لم يعد مثل السابق وربما فقد بريقه.

وقال الخليفي: "أعتقد أن رئيس الدوري يمكنه الرد على ذلك. ربما يكون الدوري الفرنسي أفضل من الدوري الإسباني حالياً. أعتقد أنه أمر إيجابي بالنسبة لنا وللدوري الفرنسي. لم يعد الدوري الإسباني بقوته نفسها قبل ثلاث أو أربع سنوات. أعتقد أنه أمر رائع بالنسبة لفرنسا، فنحن نحتفظ بأفضل لاعب في العالم بفرنسا".

وأكمل: "الأسبوع الماضي اعتقد الجميع أننا فقدناه. لم نكن متأكدين، لأكن صادقاً، لكنني كنت دائماً أؤمن به وبعائلته".

ورفض الخليفي الكشف عما إذا كان عقد مبابي هو الأكبر في تاريخ النادي، لكنه قال إنهم "استثمروا في فرنسا" من خلال الإبقاء على الفائز بكأس العالم 2018.

(وكالات)