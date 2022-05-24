رونالدينيو يصل إلى القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الإثنين، أسطورة الكرة البرازيلية ولاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، رونالدينيو.

وكان في استقبال رونالدينيو فور وصوله لمطار القاهرة أحمد حسن ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي قولها إن النجم البرازيلي وصل القاهرة على متن رحلة خاصة قادماً من مطار قرطاج، فى رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من مسئولي إحدى الشركات الخاصة.

واصطحب "الصقر" ومحمد زيدان النجم البرازيلي رونالدينيو من مطار القاهرة إلى أحد فنادق منطقة الأهرامات، لإقامة حفل استقبال للنجم البرازيلي فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ويشارك رونالدينيو غداً في جولة لمعالم مصر السياحية، تتضمن منطقة الأهرامات.

ومن المنتظر أيضا، تنظيم مؤتمر صحفي قبل مغادرته مصر، وسط وجود كوكبة من نجوم الرياضة المصرية، والصحفيين الرياضيين .