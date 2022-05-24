شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 23/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 23/5/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: الزمالك يهزم أسوان بهدفين لهدف ويتأهل لنهائى الكأس، وبن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام أسوان والجزيرى والسعيد على دكة البدلاء، والزمالك يناقش ملف تدعيم حراسة المرمى.. جاد وبسام أبرز المرشحين.

الزمالك يهزم أسوان بهدفين لهدف ويتأهل لنهائى الكأس