شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 23/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 23/5/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: الزمالك يهزم أسوان بهدفين لهدف ويتأهل لنهائى الكأس، وبن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام أسوان والجزيرى والسعيد على دكة البدلاء، والزمالك يناقش ملف تدعيم حراسة المرمى.. جاد وبسام أبرز المرشحين.
الزمالك يهزم أسوان بهدفين لهدف ويتأهل لنهائى الكأس
نجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب..