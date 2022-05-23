شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: سنشكو حكام مباراة الأهلى وإنبى إلى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه سيتحرك في كل النواحى القانونية من أجل الحفاظ على حقوق النادى، لافتا إلى أنه ينوى إرسال شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي، بقيادة محمد الصباحي.

أكد الشريعى في تصريحات خاصة أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة الأهلي التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعجب الشريعى من الوقت الطويل الذى يستغرقه الحكام في حالات الـ"var" على الرغم من أن التقنية أُنشئت لمساعدة الحكام، مستنكرا احتساب 7 دقائق كوقت بدل من الضائع في مباراة الأهلى وإنبى، على الرغم من عدم توقف المباراة لفترة طويلة باستثناء العودة لتقنية الفيديو.

وتقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة، وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى.