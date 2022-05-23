شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعيد نغمة الانتصارات ويسقط بيراميدز بلدغة مابولولو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الاتحاد السكندرى ذاكرة الانتصارات باعد لفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله مابولولو في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح زعيم الثغر في إسعاد جماهيره التي حضرت المباراة بعد خسارتين متتالتين أمام سموحة وانتهت بخسارة سيد البلد 5 /2 وأمام فيوتشر بنتيجة 4 / 3 ليعود الفريق السكندرى إلى الانتصارات مع مديره الفني عماد النحاس.

بهذه النتيجة قفز فريق الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 39 فى المركز الثانى ، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: محمود شبانة، صبري رحيل، السيد سالم، مروان عطية،خط الوسط:خالد الغندور، مورو سليفو، كريم يحيى، سعيدو سيمبوريه، إبراهيم حسن،خط الهجوم: كريستوفر مابولولو.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي،خط الهجوم: إبراهيم عادل.