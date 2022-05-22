شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 21 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، طاقم حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، ويقود الجنوب أفريقي فيكتور جوميز المباراة حكما للساحة، فيما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو.

يطير أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى قطر خلال أسبوع أو 10 أيام لاستكمال برنامجه التأهيلي في مركز إسباير المتخصص فى إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي، لاستكمال برنامجه العلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي للركبة والتي خضع لها قبل 3 أشهر.

وعاد أكرم توفيق إلى القاهرة من فترة قصيرة بعدما مكث لفترة في قطر للتأهيل وأداء برنامجه العلاجي تحت إشراف أحد الخبراء المتخصصين، على أن يعود اللاعب إلى قطر في الأيام القادمة لاستكمال برنامجه التأهيلي.